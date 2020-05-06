2020/05/06 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت كتلة وطن النيابية رسالة لممثلي الشعب في مجلس النواب بخصوص كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

ودعا رئيس الكتلة هشام السهيل في بيان جميع النواب الى التصويت على الحكومة والتمييز بين مرشحي الوزارات النزيهين القادرين على ادارة وزاراتهم عن غيرهم، مشيرا الى أن التصويت يجب أن يكون بعيدا عن المحاباة وان يكون سجلهم خالٍ من شبهات الفساد، لأن وضع البلد لا يحتمل تأخير تشكيل الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل يدعو نواب البرلمان الى التصويت على الوزراء النزيهين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهيل يدعو نواب البرلمان الى التصويت على الوزراء النزيهين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).