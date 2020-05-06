وزارة الزراعة تصدر بيانا بشأن احتراق مساحات زراعية في النجف

2020/05/06 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الزراعة بيانا بشأن حرق مساحات زراعية في النجف، فيما دعت جميع الفلاحين والمزارعين الى ضرورة الحيطة والحذر.

وأكدت الوزارة في بيان احتراق مئتين وستين دونما من محصول الحنطة في أحد الحقول الزراعية في قضاء المشخاب بمحافظة النجف، عازية سبب الحريق الى حدوث شرارة كهربائية ناتجة عن مولدة الكهرباء القريبة من الحقول الزراعية والتي تسببت بحرق هذه المساحات دون وقوع اية اصابات بشرية.

وأشار البيان الى أن الحريق تم اخماده من قبل كوادر الدفاع المدني وأجرت تحقيقا في الحادث، فيما لفتت الى حدوث حريق لمخلفات الحنطة بعد الحصاد في منطقة العباسية بقضاء الكوفة دون اي اضرار بشرية، مضيفا ان هذه الحرائق موسمية تتزامن مع وصول المحصول الى درجة الجفاف التام والتي تكون عرضة لأية شرارة كهربائية او اهمال او حرق المخلفات بعد الحصاد وخاصة في المناطق المستقرة امنيا.

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