الغبان : تحالف الفتح متماسك وموقفنا من حكومة الكاظمي موحد

2020/05/06 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، أن موقف التحالف من حكومة الكاظمي المرتقبة والمرشحين للكابينة سيكون موحدا.

وقال الغبان في تغريدة على تويتر، إن تحالف الفتح متماسك، وان موقفه من حكومة الكاظمي المرتقبة والمرشحين للكابينة سيكون موحدا، مضيفا أن هذا لا يمنع من التباين في وجهات النظر والآراء من قبل الكتل المنضوية في تحالف الفتح او من قبل نواب كتلة التحالف.

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