جهاز جديد لكشف الكورونا

2020/05/06 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر باحثون في جامعة نورث ويسترن ومستشفى أبحاث “شيرلي تيان أبيليتي لاب” في شيكاغو جهازا جديدا يمكن ارتداؤه ويقوم بتحديد العلامات المبكرة لفيروس كورونا عن طريق مجموعة من خوارزميات البيانات، وفقا لبحث نشر في مجلة “ناتشر بيوميدكال إنجنيرنغ” (Nature Biomedical Engineering).الجهاز يشبه الختم أو رقعة النيكوتين ومصنوع من مادة السيليكون الناعمة التي يتم إرفاقها بقاعدة […]

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