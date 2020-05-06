الولايات المتحدة تعد اتفاقية للتعدين على القمر من دون مشاركة روسيا

2020/05/06 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أنباء “رويترز” أن الإدارة الأمريكية تعكف على إعداد مسودة اتفاقية دولية جديدة للتعدين على القمر، مشيرة إلى أن روسيا لن تكون ضمن الدول المشاركة في إعداد مرحلتها الاولى.وستنص هذه الوثيقة التي سيطلق عليها اسم “اتفاقيات أرتميس”، إنشاء “مناطق أمنية” حول القواعد القمرية المستقبلية بهدف “منع الضرر أو التدخل من الدول أو الشركات المتنافسة […]

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