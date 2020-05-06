لجنة مراقبة المنهاج تؤكد أفضلية منهاج الكاظمي على أسلافه.. وتسجل جملة اعتراضات: مجلس الاعمار غير واقعي!

2020/05/06 | 13:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قارنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، بين كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وكابينة اسلافه محمد علاوي وعدنان الزرفي، فيما حددت عدة نقاط يجب ان تتضمنها الكابينة.وذكرت اللجنة في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “المنهاج الوزاري للسيد مصطفى الكاظمي تميز بانه اكثر تنظيما من المناهج السابقة للسيد علاوي والسيد الزرفي […]

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