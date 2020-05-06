صحة كربلاء تجري عملية مسح وبائي ميداني في العباسية شملت منتسبي (سجن التسفيرات)

2020/05/06 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت فرق التحري التابعة الى المركز الصحي في العباسية الشرقية والتابعة لصحة كربلاء المقدسة عملية تحري وفحص ومسح الميداني للمناطق ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي في العباسية الشرقية وشملت منتسبي ( سجن التسفيرات ) للتأكد من خلوهم من الإصابات بفايروس كورونا المُستجد وتاتي عمليات التحري والمسح الوبائي الميداني للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من

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