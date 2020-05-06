كورونا يمنع لقاء شابة أيزيدية محررة من داعش بعائلتها

2020/05/06 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرب الحسكة (سوريا)-(أ ف ب) – بعد سنوات على خطفها على يد تنظيم الدولة الإسلامية، تمكّنت الشابة الأيزيدية ليلى عيدو أخيراً من التواصل مجدداً مع عائلتها في العراق.وحين بات لمّ شملهم وشيكاً، عرقل وباء كوفيد-19 اللقاء المنتظر.على غرار أيزيديات كثيرات، خرجت ليلى (17 عاماً) العام الماضي من بلدة الباغوز في شرق سوريا حيث […]

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