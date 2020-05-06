مدير صحة الرصافة يجري زيارة تفقدية لاماكن الحجر الصحي للوافدين والملامسين

2020/05/06 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي زيارة تفقدية ضمن زيارته الدورية المتواصلة الى اماكن استضافة الملامسين والوافدين من الخارج للوقوف على الاجراءات الاحترازية المتبعة والخدمات الصحية والفندقية المقدمة لهم.وشملت الجولة غرف المستضافين في الفنادق والمفارز الطبية التي تم اعدادها والكوادر الطبية والصحية والادارية من كافة الاختصاصات المتواجدة بأماكن استضافة الملامسين والوافدين.

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