وزير الشباب يرسي حجر الاساس للملعب الاولمبي في ايسر لموصل سعة 30 الف متفرج

2020/05/06 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ارسى وزير الشباب والرياضة احمد رياض، برفقة محافظة نينوى نجم الجبوري وعدد من المسؤولين في قطاعيَّ الشباب والرياضة حجر الاساس ايذانا بعودة العمل رسميا الى مشروع ملعب نينوى الدولي سعة 30 الف متفرج.واهاب رياض خلال الاحتفال الذي اقيم في موقع المشروع، بحسب بين للوزارة، بجميع اهالي نينوى وحكومتهم المحلية ان “يكونوا […]

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