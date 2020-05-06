الأعرجي : سياسة الولايات المتحدة الأميركية ستشهد تغييراً تجاه العراق خلال الفترة المقبلة

2020/05/06 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، ان تشهد سياسة الولايات المتحدة الأميركية، تغييراً تجاه العراق خلال الفترة المقبلة.

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر، إن التصريح الأخير لترمب ووصفه احتلال العراق بأنه أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة، يعني أن هناك تغيُّراً في السياسة الأميركية تجاه العراق، مما يجعل جميع الاحتمالات واردة.

وأضاف، على الحكومة العراقية اتخاذ التدابير اللازمة بما يحقق المصلحة الوطنية.

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