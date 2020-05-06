2020/05/06 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، وصول الكابينة الوزارية الخاصة برئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الى مجلس النواب.

وأكد العقابي، وصول قائمة وزراء الكابينة الجديدة للمكلف مصطفى الكاظمي الى مجلس النواب، منقوصة من اسمي وزيري الخارجية والنفط، لعدم حسمهما خلال المفاوضات.



مشيراً الى أن بعض الكتل سوف لن تصوت على الكابينة، دون أن يكشف عن هذه الكتل، فيما توقع استمرار محاولات إقناع هذه الكتل بالتصويت، الى اللحظة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي : وصول الكابينة الوزارية الخاصة بالكاظمي إلى مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي : وصول الكابينة الوزارية الخاصة بالكاظمي إلى مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).