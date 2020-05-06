الفلاحي يطالب العراقيين المقيمين في الخارج بالبقاء في تلك الدول

2020/05/06 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي، عن المشاكل والصعوبات التي رافقت عودة العراقيين من الخارج بعد تفشي الفيروس في دول العالم.

وقال الفلاحي في تصريح، إن الكثير من العراقيين العائدين ليسوا عالقين بل هم مقيمون ومجنسون في دول اجنبية وعادوا للعراق بسبب تفشي الوباء في الدول التي يقيمون بها، مشيرا الى أن الإجراء الصحيح هو ضمان عودة العالقين ومن تقطعت بهم السبل فقط وليس من المستقرين ببلدان أخرى منذ سنوات.

وطالب الفلاحي جميع العراقيين من مزدوجي الجنسية والمقيمين في دول أخرى منذ وقت طويل البقاء في تلك البلدان لعدم قدرة العراق على توفير أماكن الايواء والحجر التي يطالبون بها، لافتا الى أن وزارة الصحة تُركت وحيدة في مواجهة كورونا في كثير من المواقف وخاصة بملف توفير أماكن لحجر العراقيين العائدين من دول موبوءة.

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