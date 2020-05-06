2020/05/06 | 13:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الزراعة النيابية تجدد دعوتها لحماية الحقول من هجمات داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الزراعة النيابية تجدد دعوتها لحماية الحقول من هجمات داعش) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الزراعة النيابية تجدد دعوتها لحماية الحقول من هجمات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).