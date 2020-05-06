2020/05/06 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام الموصل يفتتح عشرات المحال والمرائب في سوق باب الطوب مركز الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الموصل يفتتح عشرات المحال والمرائب في سوق باب الطوب مركز الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الموصل يفتتح عشرات المحال والمرائب في سوق باب الطوب مركز الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).