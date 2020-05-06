شيوخ عشائر محافظة البصرة يستنكرون الاعمال الإرهابية التي طالت الحشد والقوات الامنية في صلاح الدين

2020/05/06 | 13:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر شيوخ عشائر محافظة البصرة الاعمال الإرهابية الاخيرة التي طالت مقاتلي الحشد الشعبي والقوات الامنية في سامراء وصلاح الدين.

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