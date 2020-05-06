قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد تُنفذ عملية دهم وتفتيش غرب سامراء

2020/05/06 | 13:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي،الاربعاء، تنفيذها عملية دهم وتفتيش غرب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قيادة القاطع بأمرة آمر اللواء ٣١٤ والحركات والإستخبارات والهندسة والإتصالات وآمر الفوج السابع والقوة المرافقة له نفذت عملية الدهم والتفتيش في منطقة الجزيرة وقرية البو رشيد والبو هزين

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