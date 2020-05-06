2020/05/06 | 13:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

جددت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الأربعاء، دعوتها الحكومة حماية الأراضي الزراعية من هجمات داعش الإرهابي، محذرة من مخطط إجرامي خبيث لزعزعة الأوضاع بشكل عام.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “زيادة هجمات داعش الإرهابي على الأراضي الزراعية وحرقها بالتزامن مع هجماته على القوات الأمنية والحشد الشعبي ليس صدفة بقدر ماهو تنفيذ مخطط إجرامي خبيث لزعزعة الأوضاع بشكل عام”.

واضاف ان “هذه الهجمات وتركيزها على أراضي المحاصيل الاستراتيجية جاءت بعد الإعلان عن وصول العراق الاكتفاء الذاتي وسيبدأ قريبا جدا بالتصدير”.

واوضح الشمري ان “ داعش الإرهابي أداة إجرامية لتنفيذ مخطط خارجي لمنع العراق من زيادة ايراداته وعدم الاعتماد على الإيراد الواحد”، مشددا على أن “الأمور أصبحت واضحة لسعي أطراف خارجية منع العراق من التصدير وابقاءه مستوردا لمنتجات وبضائع حتة وان كان مكتفيا بها”.

وطالب بـ”توفير أقصى درجات الحماية للاراضي الزراعية بالتعاون مع المحافظات والعشائر والكشف السريع عن أي دليل للجهات التي تستهدف الاقتصاد الوطني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تجدد تحذيرها من مخطط خبيث لزعزعة الأوضاع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تجدد تحذيرها من مخطط خبيث لزعزعة الأوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).