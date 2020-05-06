وزير الزراعة يحضر أمام قاضي التحقيق بخصوص التصريحات التي بثتها احدى الفضائيات

2020/05/06 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مجلس القضاء الاعلى أن وزير الزراعة صالح الحسني حضر امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بخصوص تصريحه لاحد القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان ” الوزير انكر هذه التصريحات امام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة، […]

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