حزب كردي يعلن رفضه التصويت لوزير بحكومة الكاظمي

2020/05/06 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، عن رفضه التصويت على أحد وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقالت القيادية في الحزب، النائب آلا طالباني، في حديث تابعته “العهد نيوز”، إن “عبدالرحمن مصطفى محافظ كركوك الأسبق، الذي رشح لحقيبة وزارة العدل، بحكومة مصطفى الكاظمي، ليس مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني”.وأكدت طالباني، ان “مرشح […]

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