الكهرباء: فقدان 450 ميجاواط من الطاقة بسبب استهداف خطوط كركوك وديالى

2020/05/06 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت خطوط النقل الكهربائية في محافظتي ديالى وكركوك أدت إلى خروج اربعمئة وخمسين ميجاواط عن الخدمة.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى، إن خطوط النقل الكهربائية في محافظتي كركوك وديالى استهدفت بعبوات ناسفة وبالعيارات النارية، وبهذه الأعمال التخريبية تم عزل المنظومة الشمالية عن الوسطى وفقدان الفين واربعمئة وخمسين ميجاواط خلال ستة أيام.

وأضاف، أن فرق الصيانة تعمل على إعادة التيار الكهربائي وبناء الأبراج برفقة القطعات العسكرية والحشد الشعبي، مبيناً أن استهداف البنى التحتية لأبراج نقل الطاقة ينذر بتداعيات كبيرة في وضع المنظومة الكهربائية.

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