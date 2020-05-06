2020/05/06 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد، بقيمة مليونين وعشرين الف دولار عن مبيعات المزاد الماضي.

ووفقا لبيانات المركز العراقي، ان مبيعات العملة بلغت مئة وثمانية وخمسين مليونا وثمانمئة وسبعين ألف دولار، مقارنة بمبيعات المزاد السابق والتي بلغت مئة وستين مليونا وتسعين ألف دولار.

وبلغ سعر الصرف الفا ومئة وتسعين ديناراً للدولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة ثلاثين مصرفاً.

ووصل إجمالي البيع الكلي إلى مئة وثمانية وخمسين مليونا وثمانمئة وسبعين ألف دولار، لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي : 158.87 مليون دولار مبيعات العملة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي : 158.87 مليون دولار مبيعات العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).