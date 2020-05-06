تقرير حقوقي: نيسان يسجل انخفاضاً في أعداد ضحايا القصف في سوريا بسبب كورونا

2020/05/06 | 13:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان إن شهر نيسان/أبريل الفائت، سجل أدنى حصيلة لضحايا القصف في سوريا خلال عام 2020، وذلك بسبب انخفاض وتيرة العمليّات العسكريّة إثر انتشار فيروس #كورونا، والإجراءات المتخذة للوقاية منه.وأشارت الشبكة…

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