وكالة: العراق يواجه صعوبات في تنفيذ اتفاق أوبك بخفض انتاج النفط

2020/05/06 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مصادر تجارية وبالقطاع إن العراق لم يخطر بعد المشترين المنتظمين للنفط منه بخفض صادراته، مما يشير إلى أنه يواجه صعوبات في التطبيق الكامل لاتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين بشان خفض قياسي للإمدادات.

وقال مصدر بوزارة النفط لـ"رويترز" إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، وجه كبرى شركاته، نفط البصرة، بخفض الإنتاج من مايو أيار في إطار جهود لخفض إنتاجه مليون برميل يوميا أو واحد بالمئة من الإمدادات العالمية.

لكن متحدثا باسم شركة نفط البصرة قال إن الشركة لم تتفق بعد على خطة عمل مع بقية شركات النفط مثل بي.بي وإكسون وإيني ولوك أويل التي تشغل أكبر حقول في البلاد.

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