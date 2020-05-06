إليسا تكشف رأيها بموقف هشام سليم من تحوّل إبنته جنسياً

2020/05/06 | 13:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، بموقف الممثل المصري ​هشام سليم​، من إبنه المتحول جنسياً، مشيرة الى أن سليم كان واعياً وحكيماً في طريقة تعامله مع الموضوع، وأصبح مثالاً لتقبل وإحترام حرية وخيارات إبنه، على الرغم من ظلم المجتمع، ووجّهت التحية له ولإبنه.وكتب إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “حلو بهالزمن يكون في

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