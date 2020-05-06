كتلة نيابية: سنلجأ للمعارضة في حال مررت حكومة الكاظمي

2020/05/06 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الأربعاء، عن لجوئه إلى المعارضة داخل مجلس النواب في حال تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إنه “لا يوجد تنسيق بين الكتل المعارضة من أجل إسقاط حكومة الكاظمي والحيلولة دون تمريرها داخل مجلس النواب”.وحدد مجلس النواب العراقي مساء […]

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