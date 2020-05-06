ساعات على عقد الجلسة المرتقبة.. أجواء جيدة وليونة بالمواقف تحيط بحكومة الكاظمي

2020/05/06 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تترقب الاوساط السياسية انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الذي أرسل كابينته الوزارية واسماء مرشحيه وسيرهم الذاتية رسميًا إلى رئاسة البرلمان، فيما شهدت الساعات الأخيرة مؤشرات انفراجة قد تسهل مهمة الكاظمي.وقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، طلباً رسمياً الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للتصويت على حكومته […]

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