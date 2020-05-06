برلماني: الحكومة رفضت إعادة 35 عراقيًا عالقًا في المغرب وأرسلت طائرة خاصة لإعادة نائب واحد

2020/05/06 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال النائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبد الله، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية رفضت إرسال لطائرة لإخلاء 35 عراقيًا من المغرب، في المقابل وافقت على إرسال طائرة لجلب نائب واحد حتى يشارك بالتصويت على حكومة الكاظمي.وذكر عبد الله في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق”، “حینما طالبنا بإعادة ۳٥ عراقياً من المغرب، […]

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