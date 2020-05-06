تقرير أميركي يكشف مرتبات مقاتلي “داعش” وحجم استثمارات التنظيم في العراق

2020/05/06 | 13:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز السياسة الدولية الأميركي في تقرير نشره اليوم الأربعاء، بأنه وبالرغم من هزيمة تنظيم “#داعش” إقليمياً، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنوع من وجوده الذي تراجع من فكرة الجماعات الكبيرة المؤيدة علناً للتنظيم…

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