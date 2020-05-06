في الحرب على الفساد العلاقة التبادلية بين القضاء والدولة

2020/05/06 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد الصائح حين يطعن القضاءَ شخصٌ ما سواء كان مسؤولا ام مواطنا اعتياديا سيتعرض للمساءلة القانونية طالما استخدم وسائل ليست من صلب الطيف القضائي نفسه ولم يعتمد مستويات التقاضي...أكمل القراءة ←

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