مقاطعة “هوبي” الصينية تعود للحياة وتستقبل 7 ملايين سائح

2020/05/06 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات رسمية بأن مقاطعة هوبي بوسط الصين، التي كانت أشد مناطق الصين تضرراً من فيروس كورونا، استقبلت 7.35 مليون سائح خلال عطلة عيد العمال، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء، عن إدارة الثقافة والسياحة بالمقاطعة أن عائدات المقاطعة بلغت خلال عطلة عيد العمال، التي دامت خمسة أيام، 2.45 مليار […]

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