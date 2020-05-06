الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة التصويت على الكابينة الوزارية في التاسعة مساء

2020/05/06 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً من هذا اليوم الاربعاء.

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