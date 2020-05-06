2020/05/06 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير النقل عبد الله لعيبي ، اليوم الأربعاء ، بتكريم جميع الطواقم الناجية من حادثة الساحبة الصالحية التي غرقت جراء عاصفة ترابية أثناء عملها في مياه ام قصر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يوعز بتكريم الطواقم الناجية من حادثة غرق الساحبة الصالحية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يوعز بتكريم الطواقم الناجية من حادثة غرق الساحبة الصالحية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).