القضاء: وزير الزراعة أنكر التصريحات التي استدعي من أجلها والتحقيق سيستمر

2020/05/06 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (06 أيار 2020)، حضور وزير الزراعة صالح الحسني أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ، بخصوص التصريحات التي نسبت له أمام احدى الفضائيات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الزراعة صالح الحسني حضر امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بخصوص تصريحه لاحد القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية".

وأضاف البيان، أن "الوزير أنكر هذه التصريحات امام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة"، مشيراً الى أن "المحكمة قررت التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان فيما اذا كان الكلام مفبرك من عدمه".

وأشار البيان الى أن "ما ورد في هذا اللقاء من معلومات ان ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقا لاحكام المادة 211 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة، باعتبارها اخبار كاذبة تضر بالصالح العام".

وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ، أمس الثلاثاء، استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني، للتحقيق معه بخصوص تصريحه حول ’’النبق’’.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ قررت استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة، لغرض استيراد مواد غير ضرورية".

وظهر وزير الزراعة، صالح الحسني، في لقاء متلفز، بوقت سابق، وتحدث فيه عن استيراد منتجات زراعية (النبق) و (الثوم) بمبلغ قدره 90 مليون دولار، وتحدث أيضاً عن وجود ضغوط حول فتح الحدود لاستيراد بعض المنتجات الزراعية.

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الأربعاء (6 أيار 2020)، عن سبب عدم تسمية مرشحين لوزارتي الخارجية والنفط، وتقديمها الى البرلمان العراقي مع الكابينة الوزارية.

وقال البديري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مشاكل وخ

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الأربعاء (06 ايار 2020)، تقييمها الخاص بالمنهاج الوزاري للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، فيما قارنت بين برنامج الأخير وبرامج المكلفين السابقين.

وذكرت اللجنة ف

بغداد اليوم- خاص

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الاربعاء (06 أيلول 2020)، على منح الكرد وزارة الخارجية بدلا من وزارة المالية، مبينا أن الكرد قدموا 3 اسماء إلى المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي.

وقال سلام لـ(بغداد اليوم)، إن

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