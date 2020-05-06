تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المثنى

2020/05/06 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي من محافظة المثنى، الأربعاء (06 ايار 2020)، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، في ...





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