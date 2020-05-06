الجزائر - سعيد الوجاني

2020/05/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني الجزائر / L’Algérie هل المنطقة مقبلة على تهور وحماقة سيرمي بها الى الخراب والتدمير ، ونحن الامة التي قال بصددها الشاعر العراقي مظفر النواب " أمة تدمير ، فلابد من التمدير " ؟--- فمن خلال الرسالة الشاردة التي وجهها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الى مجلس الامن ، يدعوه فيها الى التدخل عاجلا لإنهاء ما سمّاه بالاحتلال والاستعمار المغربي للصحراء الغربية ، وهي الرسالة التي جاءت متخلفة ، ومتأخر ......





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