خاص لـ”العهد نيوز”.. الفتح يعقد اجتماع حاسم الثالثة عصرا لبحث (CV) مرشحي الكاظمي

2020/05/06 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن كتلة المواطن النيابية المنضوية في تحالف الفتح، سناء الموسوي، ان تحالفها سيعقد اليوم اجتماع حاسما لكافة أعضاءه، فيما أفصحت عن فحوى الاجتماع الذي سيعقد الثالثة من عصر اليوم لبحث ( CV) المرشحين المعينين لشغل المناصب الوزارية في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.و قالت الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان “تحالف […]

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