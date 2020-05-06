عالم يوضح سبب ظهور ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي

2020/05/06 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدكتور في الفيزياء والرياضيات، يفغيني فولودين، أن الاستنفاد الشديد لطبقة الأوزون في القطب الشمالي تتوافق مع أسباب الشتاء الدافئ في روسيا.في وقت سابق، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن تآكل طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي بلغ “مستوى قياسيا” في مارس/آذار هو الأكبر منذ 2011 لكن الثقب أغلق الآن.وقال فولودين: […]

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