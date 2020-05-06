بئس الوزير وبئس القرار

2020/05/06 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كنت في مدينة السماوة عندما تمّ ترشيح ياسين الياسري وزيرا للداخلية من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأفشل والأسوأ في تأريخ الوزارات العراقية , وحينها لم أكن...أكمل القراءة ←

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