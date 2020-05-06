2020/05/06 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي افشل ادارة واسوا عمل يواجه المتقاعدين في هذه المرحلة الان ، بوجود هرم شامخ للفساد والافساد يتحدى اقوى جهة رقابية في الحكومة ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء ،...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ينقذ هيئة التقاعد من براثن الفساد !) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ينقذ هيئة التقاعد من براثن الفساد !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).