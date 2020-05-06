ثلاثة صواريخ على قاعدة فيها جنود أمريكان في محيط مطار بغداد

2020/05/06 | 14:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا فجر الأربعاء في قاعدة عسكرية تؤوي جنوداً أميركيين بمحيط مطار بغداد الدولي المتوقف عن العمل منذ نحو شهر ونصف الشهر في إطار إجراءات الحد من تفشي جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية.وهذا الاستهداف هو الأول في محيط مطار بغداد، منذ الغارة التي شنها الأميركيون […]

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