امرأة و زيارتان .. وراء استقالة مستشار في الحكومة البريطانية لخرقه العزل

2020/05/06 | 14:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – استقال مستشار علمي للحكومة البريطانية الذي أثر رأيه على قرار فرض العزل في البلاد بعد خرق لهذه التدابير.وأقر نيل فيرغسون (52 عام) بأنه ارتكب “خطأً في التقدير” معربا عن أسفه لتجاوزه رسالة الحكومة حول التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسمح فيرغسون لامراة قُدمت على أنها “عشيقته” بزيارته […]

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