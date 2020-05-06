شاهد: فيديو صادم لاعتداء وضرب ينهال على شخص انتقد شيخ عشيرته ومواقع التواصل “تشتعل”.. ماعلاقة الحكيم؟

2020/05/06 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بشكل واسع مع مقطع فيديو أظهر أشخاصًا وهم ينهالون بالضرب بالايادي وباستخدام السلاح، لأنه انتقد شيخ عشيرته (العوابد) بعد ان قام بعزيمة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.واظهر مقطع فيديو “صادم” رصدته “يس عراق” 3 أشخاص بينهم شاب ورجلين متقدمين في العمر وهم ينهالون […]

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