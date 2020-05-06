كوردستان تطلق رواتب وزارتين

2020/05/06 | 15:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، الاربعاء إطلاق رواتب موظفي المالية والداخلية الخاصة بالشهر الأول من العام الحالي.

وذكر بيان للوزارة ان هذه الرواتب سيتم صرفها يوم غد الخميس، والاحد من الاسبوع المقبل.

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