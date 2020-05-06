2020/05/06 | 15:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاطر العمل في الكهرباء في مهب عاصفة ترابية بالبصرة وحديث عن ضياع حقوق العاملين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاطر العمل في الكهرباء في مهب عاصفة ترابية بالبصرة وحديث عن ضياع حقوق العاملين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاطر العمل في الكهرباء في مهب عاصفة ترابية بالبصرة وحديث عن ضياع حقوق العاملين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).