نجدة بغداد: القبض على 36 شخصاً مخالفاً لقرار حظر التجوال

2020/05/06 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على 36 شخصاً مخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوالخلال 24 ساعة الماضية.وقالت النجدة في بيان انه تم القبض 36 شخصاً مخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال وكذلك القبض على 115 متسولآ ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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