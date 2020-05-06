نائب كردي مهاجماً الكاظمي: وزارة المالية استحقاقنا ولا نقبل بالتغيير

2020/05/06 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، ان الكرد لايرضون الا باستحقاقهم بالمناصب الوزارية.وقالت في بيان صحفي مقتضب، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “نحن نطالب باستحقاقتنا كما هي بالمناصب الوزارية ولانرضى باي تغيير”.وبحسب الكابينة الوزارية فأن وزارة المالية تحولت الى المكون الشيعي مقابل منح الاكراد وزارة الخارجية.

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