جنايات ذي قار: الحكم بالسجن لثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة

2020/05/06 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن لـ(7) اعوام وغرامه مالية قدرها (10) ملايين دينار وفق احكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحق كل من المدان (ع .ز .ج ) البالغ من العمر 25 عام يسكن الناصرية المدان (ح .م .خ ) البالغ من العمر […]

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