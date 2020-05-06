تركيا تستأنف النشاط الكروي في يونيو وتستضيف نهائي الأبطال أوروبا في أغسطس

2020/05/06 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نهاد أوزدمير، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستستأنف الدوري المحلي بدءا من الـ12 من يونيو/ حزيران وستستكمل الموسم بحلول نهاية يوليو/ تموز، خلف أبواب مغلقة دون مشجعين.

وأبلغ رئيس الاتحاد التركي مؤتمرا صحفيا عبر التلفزيون، أن تركيا تخطط -أيضا- لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس/ آب.

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