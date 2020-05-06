وزيرة روسيّة مصابة بفيروس كورونا

2020/05/06 | 15:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب وزارة الثقافة في الحكومة الروسيّة صباح اليوم الأربعاء إصابة وزيرة الثقافة “أولغا ليوبيموفا” بفيروس #كورونا.ونقلت وسائل إعلام روسيّة عن المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسيّة “آنا أوساتشيفا” قولها: «وزيرة الثقافة، أولغا لوبيوموفا، تعمل…

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